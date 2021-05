Edad 40 pataas sa A4 prayoridad turukan – DOH

Bibigyan ng prayoridad sa ilalim ng A4 category, ang mga working adult na edad 40 pataas sa mga nakatakdang turukan ng COVID-19 vaccine pagsapit ng Hunyo.

Sinabi ni Department of Health (DOH) Undersecretary Leopoldo Vega, minamadali na ng pamahalaan ang pagbabakuna sa A1 hanggang A3 category groups habang naghahanda sila para sa pagtuturok naman sa mga economic frontliner.

“Itong June na `to, bibilisan ang A1 to A3, may special lane ho `yan. Hindi mawawala sa vaccination centers, saka sa A4 dahan-dahan na. Lalo na 40 years old, uunahin sa mga working group. Mauuna `yong mas matanda. `Yong vulnerability kasi sa COVID-19 mas mataas sa matatanda,” ani Vega.

Ayon kay Vega, karamihan sa mga bakuna ay inilalaan nila sa mga itinuturing na high-risk area katulad sa NCR Plus bubble (Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal) gayundin sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Western Visayas, Cebu, Davao at Northern Mindanao. (Juliet de Loza-Cudia)