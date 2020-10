Edad 21 pataas papayagan sa Enchanted Kingdom

Nilinaw ni Sta. Rosa City, Laguna mayor Arlene Arcillas na ang mga customer na papayagan na makapasok sa pagbubukas muli ng Enchanted Kingdom ay mga nasa edad 21 pataas maliban sa mga senior citizen.

“We see naman na even if we open it, kung mai-in place ‘yung lahat ng protocols ay effective naman. We opened nga one of our top tourist destinations in the Philippines,” sambit ni Arcillas sa isang panayam sa radyo.

Dagdag pa ng alkalde, isang buwan na ang nakalipas mula ng ideklara ang modified general community quarantine status sa lungsod at sinusubukan na ang muling pagbubukas ng ekonomiya ng Sta. Rosa.

Nakatakdang buksan ang theme park sa weekend bago mag-Oktubre 25, para sa kanilang ika-25 anibersaryo at puwedeng puntahan na kada weekend pagkatapos. (Riley Cea)