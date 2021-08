ECQ sakto para hindi umulit March surge

Tama ang timing ng gobyerno sa pagpapatupad ng lockdown o enhanced community quarantine sa Metro Manila.

Ito ang inihayag ni Professor Guido David ng OCTA Research kasunod ng ipinatupad na 15 days lockdown sa National Ca­pital Region (NCR).

Ayon kay David, kung hindi inagapan ang paghihigpit ay tiyak na patuloy ang pagtaas ng mga kaso lalo na at mayroon ng Delta variant sa bansa.

“Kahapon pinakamaraming naitala na kaso sa Metro Manila, so talagang dumadami ang cases but pero we think timely ang pag-implement ng ECQ. Kasi kung hindi natin na-implement ang ECQ, patuloy na tataas ‘yan at baka maging katulad ng March surge,” ani David.

Umaasa ang OCTA na dahil naging maagap ang gobyerno sa pagdedeklara ng lockdown ay mapi­pigilan ang pagdami ng kaso at pagkalat ng kontaminasyon sa kalakhang Maynila.

“Dahil nag-early intervention tayo, hopefully hindi na siya masyadong tumaas. At least with the ECQ hopefully mako-contain natin ‘yong pagdami ng kaso,” dagdag ni David.

Pero hindi aniya mala­laman agad-agad kung tagumpay ang lockdown dahil makikita lamang ang resulta nito pagkatapos ng isa o dalawang linggo. (Aileen Taliping)