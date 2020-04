ECQ sa Davao City pinalawig hanggang May 15

Kasunod ng rekomendasyon ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases, inanunsyo ni Davao City Mayor Sara Duterte ang pagpapalawig sa enhanced community quarantine (ECQ) sa lungsod hanggang May 15.

Batay sa rekomendasyon ng IATF, kinokonsiderang high risk ang Davao del Norte at Davao City.

Ang mga lugar na high-risk ay mananatiling nasa ilalim ng ECQ at dadaan uli sa ebalwasyon para matukoy kung maaari nang ibaba ang status ng lungsod sa May 16.

Dagdag na alkalde, patuloy na ipatutupad ang ECQ imbes na gawin ang modified community quarantine (MCQ).

“We cannot go on MCQ on Monday (April 27); we cannot go against the classification of the national government in the areas,” sabi ng alkalde.

Nanawagan pa si Duterte sa mga nasasakupan na manatili sa kani-kanilang mga bahay at obserbahan ang social distancing.