ECQ extension nauna pa kesa cash aid

Nauna pang ianunsyo ang pagpapalawig ng enhanced community quarantine sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa, kaysa makarating sa mahihirap na pamilya ang tulong pinansiyal o cash aid.

Kaya hirit ni Senador Grace Poe, bilisan ng gobyerno ang relief at cash aid sa mga mahihirap na pamilya.

“As we take this cautious, calculated step of extending the quarantine, we must at the same time expedite relief and succor to the vulnerable sectors of our society.”giit ni Poe.

“Poverty has been exacerbated by this pandemic, thus, concerned agencies should work double time so that all forms of assistance reach target families who are in need.”dagdag pa niya.

Sa ika-4 na report ni Pangulong Duterte sa Kongreso kaugnay ng implementasyon ng Bayanihan Law, binanggit dito na marami pa ng mahihirap na pamilya ang hindi naaabutan ng P5,000 hanggang P8,000 cash aid ng gobyerno.

Kasabay nito ay nanawagan din ang mambabatas sa mga pulis, militar at local government unit na maging pasensiyoso sa pagpapatupad ng lockdown.

Para tuluyang magapi ang Covid-19, muling giniit ni Poe ang kahalagahan ng massive testing at ang pagpapalawak ng medical capacity.