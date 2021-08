ECQ ayuda P1K hanggang P4K kada pamilya sa Metro Manila

Maaring muling ipatupad ang cash aid template na P1,000 kada tao at P4,000 maximum kada pamilya sa ikakasang enhanced community quarantine (ECQ) sa Metro Manila mula Agosto 6 hanggang 20.

Ito ang inihayag ni Cabinet Secretary Karlo Alexei Nograles kaugnay sa maaaring sundin muli ng gobyerno sa implementasyon ng ECQ.

“‘Yong ginawa natin last time, I don’t think na magbabago pa rin ‘yan. The same pa rin unless may advice galing kay pangulo. Otherwise, ‘yon ang ipa-follow natin. Kung ano ang template noong nakaraan, ‘yon din ang gagamiting template,” anang opisyal sa panayam ng Dobol B TV.

Nauna nang sinabi ng Malacañang na magbibigay ang pamahalaan ng cash aid na P1,000 hanggang P4,000 kada pamilya na naapektuhan ng ECQ mula Hulyo 16 hanggang Agosto 7.

Kasama sa mga lalawigang tinukoy ang Iloilo City, Cagayan de Oro City at Gingoog City sa Misamis O¬riental.

Aniya, gagamiting muli ng Department of Social Welfare and Development ang nakaraang payout system. (Viene Angeles)