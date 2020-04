ECQ at GCQ: New normal?

Nakaraos na naman po tayo ng isang linggo mula sa dinaranas na pagsubok sa coronavirus disease 2019 o COVID-19. Naging puspusan po ang naging pagpupulong nitong nakalipas na linggo ng mga opisyal ng gobyerno sa pangunguna ni Pangulong Rodrigo Duterte kasama ang mga eksperto at Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases kaya nakabuo ng mahalagang desisyon kaugnay sa umiiral na enhanced community quarantine sa buong Luzon at sa ilang lugar sa bansa.

Extended po ang ECQ hanggang sa May 15 sa mga lugar na may mataas ng kaso ng COVID-19 habang inilagay naman sa kategoryang general community quarantine ang mga lugar na minimal lamang ang kaso at kontaminasyon ng virus.

Ang desisyon pong ito ng ating mahal na Presidente ay batay po sa rekomendasyon ng IATF at ikinonsidera ang inputs ng mga eksperto at mga economic managers ng gobyerno.

Mahirap po ang naging desisyong ito ng Pangulo dahil nakasalalay dito ang kalusugan at kaligtasan ng maraming Pilipino gayundin ang kanilang kabuhayan dahil simula noong ipatupad ang lockdown ay tumigil ang operasyon ng mayorya ng mga kumpanya at negosyo sa Metro Manila at buong Luzon na ang ibig sabihin, tigil ang mga trabaho at wala ring kita.

Ibinatay po ni Pangulong Duterte ang kanyang desisyon para sa panibagong extension ng ECQ ang mabilis na pagkalat ng sakit at ang kakayahan ng ating sektor pangkalusugan na maibigay ang serbisyong medikal para sa mga tinamaan ng COVID-19.

Ang panibagong extension ng ECQ ay magiging epektibo po sa unang araw ng Mayo dahil hindi pa po natatapos ang unang extension na itinakda hanggang Abril 30.

Batay sa rekomendasyon ng IATF, ang mga sasailalim sa panibagong extension ay ang National Capital Region na isa sa high-risk area ng COVID-19, mga lalawigan ng Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales at Pampanga na pawang nasa Region III; sa region IV-A naman ay ang mga lalawigan ng Batangas, Cavite, Laguna, Rizal at Quezon.

Kasama rin po sa ECQ extension ang Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Albay, Catanduanes, Baguio City, Benguet at Pangasinan na pawang mga nasa Luzon.

Sa Visayas po naman, pasok sa ECQ extension ang Antique, Iloilo, Aklan at Capiz, Cebu at Cebu City, pero isasailalim pa sa ebalwasyon. Sa Mindanao, ang Davao del Norte at Davao City ay kasama sa extended ECQ, habang ang Davao de Oro isinama sa ECQ pero isasailalim din sa re-evaluation sa huling linggo ng buwang kasalukuyan.

Babantayan po ang mga nabanggit na lugar at sisikaping mapabagal ang kontaminasyon at magawa ang mass testing para matukoy kung sino ang mga may sakit, kung sino ang dapat na i-isolate at bigyan ng atensiyong medikal.

Ngayon, ano po ang kaibahan ng general community quarantine at enhanced community quarantine? Narito po ang kaibahan at dapat na tandaan ng mga kapwa nating Pilipino: sa ECQ, lahat ng ipinapatupad na paghihigpit sa ngayon ay paiiralin pa rin po hanggang May 15, alinsunod sa protocol na inilabas ng gobyerno.

Ang GCQ ang tinatawag na “new normal” ngayong panahon ng COVID-19 pandemic. Sa GCQ, magkakaroon ng kaunting kaluwagan at papayagan ang ilang sektor na mag-operate at makapagtrabaho ang kanilang empleyado. Papayagang magbukas ang malls, pero para sa non-leisure shops lamang. Papayagang bumiyahe ang ilang transport groups subalit sa limitadong kapasidad lamang ng mga pasahero at kailangan pa ring sundin ang social distancing.

Maglalabas ang DOH ng minimum health standards at guidelines na ipatutupad ng DTI para sa mga magbabalik-trabaho na sa mga lugar na nasa ilalim ng GCQ.

Kasama po sa mga luluwagan at maaaring magbukas ang food manufacturing, ang food retail, mga supermarket, merkado, restaurants pero take-out at delivery lang, healthcare, patubig, enerhiya, internet, telecommunications at ang media.

Nakapaloob po sa panuntunan ng GCQ na bawal lumabas ng bahay ang mga bata hanggang 20-anyos, at senior citizens mula 60-anyos pataas dahil ang mga ito ang tinawatag na “high risk” individuals na madaling kapitan ng virus at infections.

Tandaan po natin na ang pangunahing layunin ng ECQ ay para mabawasan ang kontaminasyon at pagkahawa-hawa ng mga tao kaya dapat manatili lamang muna sa bahay .

Mga kababayan ko, konting sakripisyo pa po dahil ang kaligtasan at kalusugan po ng mga Pilipino ang isinaalang-alang ng ating mahal na Presidente laban sa bagsik ng COVID-19. Wala pong lider at walang gobyerno na gustong maghirap at magsakripisyo ang kanyang mamamayan kaya ginawa ang desisyong ito para sa kaligtasan ng lahat.

Ang sabi nga po ng mahal na Pangulo sa kanyang mensahe sa bayan, walang nakakaalam kung kailan matatapos ang problema sa COVID-19, at hangga’t walang natutuklasang bakuna o panlaban sa virus ay palaging nariyan lang ang banta at panganib sa mamamayan. Kaya, nakikiusap ang Pangulo sa sambayanan na konting-tiis pa dahil sinisikap ng gobyerno na mapababa ang kontaminasyon nito sa mga Pilipino. ##