Economic team ni BBM buo na

Matapos maiproklama, inihayag ni President-elect Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ang mga dagdag na persona­lidad na kanyang napili para mapabilang sa susunod na gabinete.

Kabilang dito ang bumubuo ng kanyang economic team nakinabibilangan nina Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) Governor Benjamin Diokno bilang Finance Secretary; Dr.Felipe Medalla bilang BSP governor kapalit ni Diokno; Philippine Competition Commission chair Arsenio Balisacanbilang NEDA secretary, at Alfredo Pascual bilang Trade secretary.

Pumayag na rin umano si dating University of the Philippines President Fred Pascual para pamunuan ang Department of Trade and Industry (DTI), ayon kay Marcos.

Ino-nominate naman ni Marcos si Manny Bonoan bilang kalihim ng Department of Public Works and Highways (DPWH). “He has spent almost his entire professional life in the DPWH. I know him very well… I know he will do a good job,” aniya.

Kumpiyansa umano si Marcos sa kanyang mga napiling indibidwal sa mga kritikal na posisyon sa gobyerno.

Sinabi rin niya na si dating Davao del Norte Rep. Anton Lagdameo Jr. naman ang kanyang magiging Special Assistant to the President, ang da­ting posisyon ng ngayon ay SenadorChristopher Go.

“We have known each other since he was a child… He knows me well,” ayon kay Marcos. (Billy Begas/Eileen Mencias)