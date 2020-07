Ecleo sukol sa golf course

Naaresto ng mga tauhan ng National Capital Region Police Office (NCRPO) si dating Dinagat Island congressman Ruben Ecleo Jr. at kanyang driver sa isinagawang operasyon sa Angeles City, Pampanga, Huwebes ng madaling-araw.

Hinarap sa media ni NCRPO chief Police Major General Debold Sinas si Ecleo, na tinagurian ding Supreme Leader ng kultong Philippine Benevolent Missionaries Association.

Si Ecleo kasama ang kanyang driver na si Benjie Relacion Fernan ay nadakip malapit sa golf course sa Diamond Subdivision, Balibago, Angeles, Pampanga dakong alas-4:30 ng madaling-araw nitong Huwebes.

Ayon kay Sinas, ang pag-aresto kay Ecleo ay sa bisa ng warrant of arrest para sa paglabag ng Section 3 (e) ng RA 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act na inisyu ng Sandiganbayan 1st Division.

Matatandaang pinag-utos ng korte ang pag-aresto kay Ecleo matapos mapatunayan noong 2006 na siya ay guilty sa graft kaugnay ng maanomalyang pagtatayo ng pampublikong palengke, gusali ng munisipyo at rehabilitasyon ng isang gusali, na pag-aari ng kulto ng pamilya noong siya ay mayor pa ng San Jose, Dinagat Island, Surigao del Norte mula 1991 hanggang 1994 kung saan nasintensyahan siya ng 31 taong pagkakabilanggo.

Noong 2012, nasentensiyahan din si Ecleo ng habambuhay na pagkakulong sa korte sa Cebu matapos mapatunayang guilty sa kasong parricide kaugnay ng pagpatay sa kanyang asawa na si Alona Bacolod-Ecleo noong 2002.

Si Ecleo ang number 1 most wanted reward list ng Department of Interior and Local Government (DILG) na may patong na P2M. (Edwin Balasa)