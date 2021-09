Ebolusyon ng emosyon

Napanaginipan ko na may humahabol sa akin, nung una hindi ko matukoy kung sino o ano ba kasi parang anino lang niya ang nakita ko habang tumatakbo papalayo pero nung nakalayo-layo na ako sa kanya paglingon ko eh nakita ko na dati kong ka-close na nakilala ko sa school ang humahabol sa akin. Pero bago ako nakapagsalita para sana tanungin bat niya ako hinahabol, eh bigla daw ako nahulog sa isang bangin. Ramdam ko na bumabagsak talaga ako kaya nagising ako.

Kabilang sa mga pangkaraniwang panaginip ang paghabol at pagkahulog mo sa isang bangin.

Ang panaginip na nagpapakita na may humahabol sa iyo ay maaaring may kaugnayan sa nararanasan mong pressure at stress sa kasalukuyan. Maaaring sumalamin din ito sa mahigpit mong kagustuhan na kalimutan ang isang bahagi ng iyong nakaraan, o pwedeng may parte ng buhay mo na hindi mo tanggap kaya gusto mong baguhin ang sarili.

Indikasyon din ito na gusto mong mas maging malakas kumpara sa kasalukuyan mog status ngayon. O kaya ay literal na may tinatakbuhan ka sa iyong totoong buhay at labis na stress na ang binibigay nito sa iyo at umaabot pa sa pagkaubos ng lakas mo.

Pero dahil sabi mo ay kakilala mo ang taong humahabol sa iyo sa iyong panaginip, pwedeng mangahulugan din ito na mas malalim pa ang inyong relasyon kesa sa inaakala mo.

Sa bahagi naman na bigla kang nahulog sa isang bangin at ramdam na ramdam mo pa ang pagbagsak mo, nangangahulugan ito na maaaring nasa estado ngayon ang emosyon mo na hindi mo nakokontrol at paiba-iba o kaya feeling mo ay labis-labis na ang iyong emosyon para sa isang tao o bagay na mahalaga sa iyo.

Pwede rin naman na nasa isang sitwasyon ka ngayon na tingin mo ay walang naidudulot na maganda sa iyong buhay kaya gusto na ng katawan mo na mag-relax muna.

