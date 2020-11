Ebidensya vs Makabayan bloc sa Senado imbento- Zarate

Iginiit ni Bayan Muna party-list Representative Carlos Isagani Zarate na gawa-gawa lamang ang mga ebidensiya na iprinisinta ng umano’y dating rebelde sa pagdinig ng Senado nakaraang linggo.

Inakusahan ni Zarate si dating NPA member Jeffrey Celiz, na star witness ng gobyerno laban sa Makabayan bloc na walang basehan at hindi totoo ang kanyang mga inihayag sa pagdinig.

“Huwag naman sanang gamiting lunsaran ng mga false accusation at mga ebidensya na ‘perjured.’ Yung star witness na si Celiz, previously nagpakilala si Eric Almendras … yung mga nakakilala sa kanya, nag-call out sa mga false statements niya, gaya ng nanggaling siya ng University of the Philippines, na member siya ng kung anu-anong left-leaning organizations, etc,” ayon kay Zarate.

“Then he changed his narrative … pinalitan niya nang ma-point out na, in fact, in August 2016 he was named by President Duterte na drug protector sa Iloilo city, at nagtago siya,”dagdag pa ni Zarate.

Sinabi pa ni Zarate na lumang alegasyon na ang sinabi ni Celiz laban sa Makabayan bloc.

Hinamon din ni Zarate ang mga nag- aakusa sa Makabayan bloc na dalhiN sa korte ang usapin laban sa kanila at hindi sa social media.(Juliet de Loza-Cudia)