Ebidensya ipunin na pag-aari ang lote

Good day po attorney! Gusto ko po I dulog sainyu ang problema namin na pina titulohan ng Baranggay Captain namin sa probinsya. Ang mga magulang ko po ay matagal nang nakatira at nagsasaka dito mula pa 1982. Pero ang mga lupaing ito ay hindi pa po na pagawan ng titulo hanggang ngayon po. Sa ngayon ay pinagawan ng kapitan ng titulo at sa kanya na daw po. Patuloy po niya pinapasukatan at ginagawan ng titulo tapos binebenta sa ibang tao.

Tanong ko lng po kung mahahabol pa namin? Pwede po ba namin kasuhan si kapitan.?

Ano po ba ang dapat naming gawin?

Uma asa po akong ma papayuhan po ninyo ako!

Unang mong gawin ay ipunin ang mga ebidensya na kayo ang matagal nang nakaposisyon sa lupa tulad ng mga bills, IDs na mayroon nakalagay na address, school records, etc. kapag reqdy na ang mga dokumento ninyo at pumunta sa Assessor’s office at sabihin na kayo mag pagpapadeklara ng ari arian upang kayo ay mabigyan ng Tax Declaration.

Pupuntahan iyan ng opisyal ng Assessor’s Office at magkakaroon ng inspection. Maaari rin kayong pumunta sa CENRO para magpadeklara na kayo ay nakaposisyon para mgkaroon ng survey sa lugar ninyo.

Kapag lumabas na inunahan kayo ng kapitan ng barangay ay kaagad na magsampa ng oposisyon sa nasabing ahensya upang malaman ng government agency na kayo na nakaposisyon at walang karapatan ang kapitan ng barangay ninyo na magpanggap na siya ang nakaposisyon sa lupa na matagal na ninyong tinirahan. Maaari ninyo pong ireklamo ang barangay captain sa sangguniang panlusod o sangguniang panlalawigan na may sakop sa barangay ninyo kung ito ay administrative case pero kung criminal case ito tulad ng land grabbing ay maaari itong sampahan sa Regional Trial Court.

Agapan at huwag tulugan ang karapatan.