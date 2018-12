‘Eat Bulaga’ bawal sa Pasig

Finally after a long wait ay lilipat ang Eat Bulaga sa bago nilang tahanan sa Marcos Highway. At least doon ay sarili nila ang lugar at hindi na kaila­ngan mangupahan. Nadaanan namin ang APT Studios at sa labas pa lang ay modernong-moderno na ang itsura lalo na siguro sa loob ng studio na latest ang mga equipment.

How true na pinagbabawalan na raw ang One For All, All For One sa Pasig? Ang tsika ng mga ibon ay nai-insecure na ang current administration doon na nagagamit daw ng makakalaban ang nasabing segment ng Eat Bulaga? Tatakbo nga kasi si Vico Sotto, anak nina Vic Sotto at Coney Reyes doon bilang alkalde.

Kung totoo man ito ay paano na kung sina Bossing at Coney ang mag-ikot diyan, lalo na kapag kasama si Coco Martin? Yun na!

***

Ramdam na namin ang festive mood nga­yon with the sound of Christmas carols. Especially the PMPC carolers na nag-start na ang tradition namin every year na bukas loob kaming tinatanggap sa bawat tahanan at opisina na aming pinupuntahan. Maganda ang umpisa namin sa radyo ng TV5 at sa programang Hea­ling Galing na si Dr. Edinell Carvallo ang host. At kinahapunan ay sa Studio 7 ng GMA kung saan tinanggap kami ng boss ng Sunday Pinasaya na si Rams David.

***

Pati pala sa Miss Universe, Inc. ay nakipag-collaborate na rin ang Frontrow. Kung sino man ang manalo na 2018 Miss Universe ay dito sa Pilipinas una siyang dadalaw to do charity work with Frontrow at eventually ay magiging endorser nila.

Ayon kay RS Francisco ay nakausap na nila ang may-ari ng franchise ng Miss Universe at more than willing silang bumisita dito sa Pilipinas na alam daw nila kung gaano ka-active at interesado ang mga Pinoy sa mga beauty pa­geant.

Kunsabagay naranasan na nila ng ilang beses ang Filipino hospitality simula pa noong panahon ng Marcos administration na bongga ang pag-aasikaso sa kanila ni Mrs. Imelda Marcos na mahilig sa mga magaganda.

Natatandaan ko pa noon na bawat kandidata ay may dalawang bodyguard habang nag-iikot o nagsha-shopping sila rito.

December 17 ang coronation night ng Miss Universe sa Thailand pero Dec 15 palang ay mayroon na ngang Charity Music Festival sa MOA ang Frontrow na mga batikan at sikat na mga performers ang naimbitahan.

Sinusubukan din nilang kunin ang mag-asawang Ogie Alcasid at Regine Velasquez pero hindi sila available sa araw na iyon. Sayang at paborito pa naman daw ni RS ang mag-asawa.

Ngayong linggo nga pala ay dumating ang grupong Momoland mula sa South Korea na Frontrow rin ang nagdala. Ngayon palang ay dinadagsa na sila ng mga inquiry tungkol sa grupo.

***

Kung hindi kami nagkakamali ay 94 years old na si Eddie Garcia pero napaka-sharp pa at okay pa rin mag-artista. Kaya naman sunod-sunod pa rin ang project niya. Kasama siya sa movie na “Rainbow´s Sunset” ng Heavens Best Entertainment Production na isa sa mga entry ng MMFF at magsisimula sa Dec 25.

Naniniwala si Direk Joel Lamangan na tatangkilikin ang pelikula nila dahil bagong putahe na may mga halong LGBT ang peg. Biro ninyo matanda na si Eddie Garcia ay kabadi­ngan pa rin ang tema ng pelikula. Sa kanya basta maganda ang script at kaya niya ay gagawin niya.

Artista raw siya at kaya niyang gawin kung ano man ang ipagawa sa kanya. Oo naman at ang dami na niyang pinagdaanan noh.