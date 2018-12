Eat Bulaga ban sa Pasig, pinalagan ni Bossing

Usap-usapan ang pagbabawal umano ni Pasig City Mayor Ro­bert ‘Bobby’ Eusebio na magdaos o gawin ang isang segment ng Eat Bulaga sa lugar nila, ang Sugod Bahay, Juan For All, All For Juan.

Diumano ay hindi gusto ni Mayor Eusebio na gawin ito sa kanilang lugar dahil posible umano na magamit ito para makakuha ng boto ang anak ni Vic Sotto kay Coney Reyes na si Konsehal Vico Sotto, na tumatakbo nga ngayon bilang mayor ng Pasig.

Sa interview nina Dondon Sermino at Rey Pumaloy kay Bossing Vic para sa Abante News Online show nilang Abantelliling, para sa promo na rin ng Jack Em Poy: The PulisCredi­bles, na entry sa Metro Manila Film Festival, na kung saan ay bida rin sina Maine Mendoza at Coco Martin, napag-usapan ang tungkol dito.

Natanong nga si Bos­sing kung totoo na bawal ang Eat Bulaga (na kalilipat lang ng studio sa Cainta, Rizal, mula sa Broadway Centrum sa Quezon City) sa Pasig?

“Ewan ko sa mayor dun. Ipinagbabawal ang kaligayahan ng mga tao. Pero maaayos natin ‘yun,” bungad na reaksiyon ni Bossing.

May kinalaman nga ba ang banggaan nina Mayor Eusebio at Vico Sotto sa situwasyon na ito? Natatakot o nate-threaten nga ba si Eusebio na makahakot ng maraming boto si Vico dahil sa Sugod Bahay, na ang format nga ay namimigay ng pera ang Eat Bulaga?

“Wala naman dapat ikatakot dahil ang anak ko naman ay gusto lang maglingkod sa kanyang mga kababayan sa Pasig,” ani Vic.

Sabay dagdag na, “Kung bibigyan ng pagkakataon, e hindi sila magsisisi.”