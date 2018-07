Eat Bulaga 40, simple, nostalgic at heartwarming

Nagsimula na ang year-long preparation para sa 40th anniversary ng longest-running noontime variety program ng bansa, ang Eat Bulaga (EB). Ngayong July ay muling magbabalik tanaw ang EB sa 39 taon na pagbibigay saya at pag-asa sa milyong Filipino saan man sa mundo.

Ayon kay Jeny Ferre, SVP for Creatives and Operations ng programa, magiging simple, nostalgic at heartwarming and kanilang selebrasyon para na din sa pag welcome ng nalalapit na 40th anniversary.

“Gabay namin sa journey na ito ang makulay at historic na kwento ng Eat Bulaga. Nais naming magbalik tanaw ngunit kami din ay excited sa mga mangyayari sa mga susunod na araw. Lagi nating sinasabi na ‘Life begins at 40,’ ganoon din ang pakiramdam namin. Kami ay excited na i-present ang ‘forty-fied’ version ng programa,” saad nito.

Kung matatandaan, ­unang umere sa telebisyon ang Eat Bulaga noong July 30, 1979 na pinangunahan nina Joey de Leon, Tito at Vic Sotto. Personal na pinili ang tatlo ni Television and Production Exponents, Incorporated (TAPE) boss Antonio Tuviera para ipantapat sa noon ay number one show na ‘Student Canteen’.

Sa loob ng apat na dekada, tinupad ng TVJ at ng mga co-host ng programa ang pangakong pagbibigay ng ‘isang libo’t isang tuwa’ sa mga manonood sa pamamagitan ng mahigit 300 segment na umera sa loob ng 40 taon.

Kabilang na ang mga well-loved segments na ‘Pinoy Henyo’, ‘Super Sireyna’, ‘Bulagaan’, at ‘Juan for All, All for Juan’.

Ayon pa kay Ferre, na mahigit 20 taon nang parte ng programa, walang pattern o secret formula ang Eat Bulaga. Para sa kanya, ang success ay nagmumula sa pagmamahal sa trabaho at ang patuloy na pag evolve ng grupo.

“Pag mahal mo ang ginagawa mo, mahal mo ang mga taong kasama mo at mahal mo ang industriya na ginagalawan mo, success will follow. Napakalaking pasasalamat namin kasi hindi araw-araw ay nakakapagpatawa ng tao o nakakatulong na mabago ang buhay ng isang indibidwal,” say pa niya.

“Maliit lamang ang grupo namin pero nandoon ang respeto sa isa’t isa. Nakikita namin ang Eat Bulaga bilang extension ng mga bahay namin. Katulad ng isang pamilya, dumadaan din sa mga pagsubok pero isa kaming lalaban, ‘yan ang kultura namin dito,” dugtong pa ni Ferre.

Sinisigurado rin ni Ferre na kahit na apat na dekada na ang Eat Bulaga sa telebisyon ay andoon pa din ang dedication, hunger at passion ng bawat isa.

“We don’t rest on our laurels. Advantage namin ang experience at ang mga challenges na nalampasan na namin sa loob ng maraming tao. Pero kailangan pa rin namin maging attuned sa panahaon, maka-keep up sa pagbabago, mas maging flexible at matutong mag adapt sa mundo ng telebisyon. Kailangan namin mag innovate para maipagpatuloy ang pagi­ging trendsetters,” saad ni Ferre.

Maliban sa pagiging leader sa nasabing format at timeslot, unti-unti na ding pinasok ng Eat Bulaga ang mundo ng internet. Sa ngayon ay ma-access ng netizen ang mga episode sa Eat Bulaga official YouTube channel at mapapanood na din ng mga overseas vie­wer ang programa via live streaming.

Nagsimula na din mag-produce ang Eat Bulaga ng content na exclusive para sa kanilang online platforms. Isa na nga dito ang ‘Eat Bulaga Behind The Scenes’ kung saan ay gaganap na parte ng production team ang isa sa mga host ng programa.

Para naman sa kanilang nalalapit na 40th anniversary, pagbabahagi ni Ferre na four times ang fun, laughter at entertainment para sa mga loyal Dabarkad. Ipagpapatuloy rin nila ang pagbibigay serbisyo sa bawat Filipino.

Huwag kalimutang subay­bayan ang year-long celebration ng Eat Bulaga at ang directorial debut ni Jose Manalo sa horror telemovie na pinamagatang ‘Pamana’, ngayong July 28, Sabado sa GMA-7.