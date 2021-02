Easy Landing pahihirapan

MAKIKILATIS si Easy Landing paglarga ng PHILRACOM Rating Based Handicapping System ngayong araw sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Inaasahang suportado ng liyamadista si Easy Landing na rerendahan ni star jockey Jeffrill Tagulao Zarate pero hindi papadaig ang mga dehadista.

Ito’y dahil naniniwala ang mga dehadista na may sasalikwat na dehadong kabayo para talunin si Easy Landing.

Ayon sa mga komento sa social media, malaki rin ang panalo ni Six One Six at magka-kuwadrang Bebang at Skyscraper sa event na suportado ng Philippine Racing Commission.

Tiyak din na itotodo rin ang lakas ng ibang kalahok dahil may added prize na P5,000 sa unang kabayong tatawid sa meta.

Ang ibang kalahok ay sina Speak Easy, Leather Touch, Lucky One, My Only Treasure, Perfect Time, San Felipe, Winning Move at Bucasgrande Island.

Samantala, 14 karera ang inihain ng Metro Manila Turf Club Inc. (MMTCI) ngayong araw ng Linggo, magsisimula ang bakbakan alas-2 ng hapon. (Elech Dawa)