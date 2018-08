EastWest Bank-Gotianun naglabas ng fake money sa ATM

PINAG-IINGAT ng netizen na si Andres Cruz ang mga tao laban sa pekeng pera na nakuha niya sa ATM ng EastWest Bank sa Balanga, Bataan noong July 25.

Nalaman niyang peke ang P1,000 na nakuha niya sa ATM ng EastWest nang sinabihan siya ng kahera na peke ang pera niya matapos itong i-scan sa UV light.

“Nakakahiya na sabihin sayo ng cashier na pinagbilhan mo na sir fake po ang pera mo,” sabi ni Cruz. Sino nga naman ang mag-iisip na peke ang perang iluluwal ng ATM ng isang lehitimong bangko. Isa pa, may pila sa labas ng ATM kaya binilang lang niya ang kanyang na-withdraw kung tama.

“Bilang isang ordinaryong empleyado na ang payroll ay dumadaan sa ATM, wala kaming choice kundi dun talaga kunin. Hindi ko sukat akalain na sa bangko pa talaga ito manggagaling dahil tiwala naman tayo pag sa bangko safe at sigurado,” sabi niya.

“Naglalagay tayo ng pera sa bangko to make it safe and secure. Pero paano pa kaya tayo magtitiwala sa bangko kung may nakakalusot na ganito?” dagdag pa ni Cruz.

Bumalik siya sa EastWest Bank pero sinabihan lang siya ng manager na sa oras makalabas na ang pera sa kanila, hindi na sila accountable.

Sabi ni Cruz, nakuwento niya ang pangyayari sa kanyang kapitbahay at nalaman nilang parehong bangko at branch ang nagpuslit sa kanila ng pekeng pera.

Ang EastWest Bank ang pangsampung pina­kamalaking domestic bank sa bansa na itinatag ni Andre Gotianun.