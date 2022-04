East Asia Basketball malapit nang drumibol

KONTING panahon na lamang at didribol na ang East Asia Basketball League (EABL).

Inanyayahan ni EABL league president at head ng basketball operation na si Ed Cordero ang mga magagaling at pambatong collegiate teams sa bansa gaya ng Dela Salle, Atenoe, UP, UST, NCAA, UAAP at ibang mahuhusay ng collegiate teams na lumahok at makipagtagisan ng galing sa prestihiyosong palaro.

Bukod sa collegiate teams, inaasahan ding lalaro sa liga ang mga malalakas na Southeast Asian team at mga pambatong team mula sa local government unit (LGU) na binigyan din ng imbitasyon ng EABL.

Ayon kay Cordero, may kabuuang 14 na teams, walong koponan mula Luzon, dalawang teams mula sa Southeast Asia at dalawang teams mula sa Visayas at Mindanao ang bubuo ng 2022-2023 EABL Conference.

Idinagdag ni Cordero na ang bawat team ay bubuin ng 25 players na may kmbinasyon collegiate, Fil-Ams, Asian , LGU o ex-pros, at PBA reserve players.

Inorganisa ang liga ni dating MBA chief Cordero, Pablo Lucas, Ricky Magallanes, (NBA and Asia Pacific League Ambassador) Arlene Rodrigues, Buboy Rodrigues, Boybits Victoria, Reynaldo Manalac Lito Macaspac Roger Baslio at sa pakikipagtulungan ng JAMS Entertainment.

Inaasahang ito ang magiging muling pagsilang ng bagong kasaysayan ng basketball sa Araneta Center.

Ayon kay Cordero, ang deadline ng submission ng entries ay sa April 18 habang ang General Assembly ay sa April 22 via virtual. Ang entry fee ng bawat team ay inaasahang papalo sa P500K hanggang P750K.

Para sa iba pang detalye, maaaring makipag-ugnayan kina Cordero, Pablo o Lucas sa 09162192545 / 0918-8833267. (Abante Sports)