Eala walang timeout

KAHIT pahinga na sa mga torneo ngayong 2020, tuloy lang sa pag-eensayo si Pinay tennis sensation Alex Eala.

Nitong Martes, nakauwi na sa bansa ang 15-year-old netter na isang tennis scholar ng Rafael Nadal Academy sa Spain.

“Good to be back in Manila for pre season training with Coach Karl and Coach Toto helping out.” post ng 2020 Australian Open girls doubles champion sa kanyang Facebook page.

Mananatili hanggang Enero 5 si Eala sa bansa at inaasahang lalahok sa Mallorca, Spain sa katapusan ng nasabing buwan. (JAToralba)