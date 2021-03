Eala type ni Cabrera

NAIS maka-tandem sa tennis court ni Filipino-Australian netter Lizette Cabrera si Pinay ace Alex Eala kung may pagkakataon.

Batid ni Cabrera, may Women’s Tennis Association (WTA) ranking No.141 at may lahing Pilipino, ang husay na ipinapamalas ng 15-year-old tennis player sa pagsabak nito sa mga professional tournament.

“I have been following her progress. She’s definitely going to do damage when she plays more matches in the pro,” saad ni Cabrera, ibinabandera ang bansang Australia, patungkol kay Eala.

“Hopefully, we get to play doubles together — showcase Filipinos and what we bring to the table. At 15, she’s at [that level], she could only go up from there.”

Magugunita na umaksyon si 23-year-old netter Cabrera kamakailan sa 2021 Australian Open Grand Slam ngunit tumaob kay World No. 2 Simona Halep ng Romania.

Samantala, inaasahang papalo naman si Eala sa ITF W25 Manacor sa Spain ngayong linggo para sa kanyang ikalimang pro event ngayong taon. (JAToralba)