Eala trending sa social media

TRENDING pa rin sa social media si Alexandra ‘Alex’ Eala sa patuloy na pagbati ng kanyang mga tagahanga nitong weekend.

Magarbo ang ang kampanya ng 15-year-old Pinay tenis sensation sa kaagahan ng taon, nakaisang korona at dalawang quarterfinals appearance sa unang tatlong women’s professional singles tournament sa Spain.

“Thank you very much for joining me the past 3 weeks! I tried to go all the way and happy with my maiden pro title and 2 quarterfinals finish!” wika ni Eala, tubong Quezon City, isang Globe ambassadress, at Rafael Nadal Academy scholar. (Elech Dawa)