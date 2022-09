Eala sampa sa Final 4

Lumapit ang Philippine tennis ace na si Alexandra “Alex” Eala sa inaasam nitong unang singles title ngayong taon matapos tumuntong sa semifinals, habang nabitawan nito ang posibleng isa pang titulo na nakataya sa doubles ng ginaganap na 2022 US Open sa USTA Billie Jean King National Tennis Center sa Flushing Meadows sa New York, USA.

“SEMIS-BOUND!!! Amazing atmosphere!,” agad na post ng 17-anyos na Globe Ambassador at Rafael Nadal Tennis Academy scholar matapos biguin ang doubles partner na si Mirra Andreeva ng Russia Huwebes sa quarterfinals, 6-4, 6-0.

Gayunman, lubhang nakaapekto ang paghaharap ng dalawa na inabot ng isang oras at 10 minuto sa kanilang tsansa sa doubles kung saan hindi na nakalaro ang dalawa upang ibigay ang walang hirap na walk-over na panalo sa pares nina Ella Seidel at Carolina Kuhl ng Germany patungo sa quarterfinals.

Sunod na makakasagupa ni Eala ang 16-anyos at tournament 9th seed na si Victoria Mboko ng Canada na bitbit ang women’s singles rank No. 513 at No. 1,584 doubles rank.

Ang SEA Games bronze medalist na si Eala ay ranked 297th sa women’s singles at 217th sa doubles. Naabot nito ang pinakamataas na No. 280 rankings noong Agosto 1 at highest ranked na No. 688 sa doubles noong Mayo 9.

Si Eala, na nagbabalik-aksiyon sa juniors circuit sa unang pagkakataon sa taong ito, ay unang tinalo si eighth seed Taylah Preston, 6-2, 7-6, sa Round of 16 para umusad sa quarterfinals. (Lito Oredo)