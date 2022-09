Eala, Ramirez magtutulungan

MAGSASANIB ang dalawang progresibong kaisipan sa sports sa inaasahang pagtutulungan ng bagong talagang Philippine Sports Commission (PSC) Chairman Jose Emmanuel “Noli” Eala at papalitan nitong si William “Butch” Ramirez.

Ito ay matapos magkausap ang dalawang opisyales sa isinagawang turnover ceremony Lunes ng umaga na sa PSC Main Grounds sa Rizal Memorial Sports Complex sa Malate, Manila.

Pormal na ibinigay ni dating PSC Chairman Ramirez ang watawat ng PSC kay Rala bilang simbolo ng pagpasa ng pamumuno sa simpleng seremonyas na isinagawa pagkatapos ng flag-raising ceremony ng ahensiya na dinaluhan din ni Commissioner Olivia “Bong” Coo, mga miyembro ng Management Committee, mga pinuno ng PSC, mga empleyado at mga kawani.

Si Eala ang magsisilbing ika-11 chairman ng ahensiya ng gobyernor sa sports simula noong mabuo taong 1990.

“I wish to thank Chairman Butch [Ramirez] for coming over today. He is someone I always believed to display the leadership of a true public servant. Quiet yet firm and dedicated. He just told me that he was there to help us. And what he has done for this commission will forever be remembered. Maraming Salamat po Chairman Butch,” sabi ni Eala.

Kailang sa agarang plano ni Eala ay kumpletuhin ang buong miyembro ng board, tiyakin na lahat ng atleta ay naghahanda para sa 2023 competitions, ipagpatuloy ang mga grassroots program at ibigay sa mga pambansang atleta ang kanilang mga benepisyo at lahat ng pangangailangan nila. (Lito Oredo)