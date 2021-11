Eala handa sa next tourney

Nananatiling positibo ang pananaw ni tennis ace Alexandra ‘Alex’ Eala kahit umeksit agad sa first match niya laban sa isang Russian sa katatapos na sa W25 Milovice indoor open 2021 sa Czech Republic.

Ipinahayag ng may taas na 5-9, 16 na taong-gulang na Pinay tennis sensation, Rafael Nadal Academy scholar at Globe Ambassador, na masaya siya pagbabalik mula sa pagkagarahe ng ilang buwan dahil sa foot injury.

“I played my first tournament since the US Open. It’s good to be back in the circuit and enjoyed Milovice, Czech Republic. On to the next!” sey Huwebes ni Eala, ang reigning world juniors No. 4 at world womens No. 524. (Janiel Abby Toralba)