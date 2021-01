Eala ‘di solb sa CJ trade

HINDI lamang sa mga netizen at tagasunod ng Philippine Basketball Association (PBA) nakritisa ang naganap na surpresang isa kontra apat kataong palitan sa pagitan ng Terrafirma Dyip at natatanigng pioneer ng liga na San Miguell Beermen na kinatatampukan ni Christian Jaymar “CJ” Perez.

Isa sa nakapuna ang dating PBA Commissioner na si Noli Eala na nagpahayag na sinumang koponan na walang balak manalo ay hindi nararapat sa liga.

Ito ang naging opinyon ni Eala sa blockbuster trade sa pagitan ng Terrafirma at San Miguel.

Kinumpirma ng Terrafirma nitong Biyernes na ipinagpapalit nito si Perez, ang 2019 Rookie of the Year at First Mythical Team member, sa powerhouse San Miguel para kina Matt Ganuelas-Rosser, Russel Escoto, Gelo Alolino at isang 2021 first-round draft pick.

“PBA teams will do everything to win. That’s inherent in competition. It’s up to the PBA to ensure propriety in trades that are supposed to achieve that goal while keeping league integrity,” tweet ni Eala.

“Now those that have no intention of winning championships have no business being in the PBA.”

Ipinost ni Eala ang tweet ilang oras matapos isagawa ng Dyip ang isa pang kontrobersiyal na trade na katulad din mismo noong 2017 kung saan kilala bilang Kia ay ibinigay nito ang No. 1 draft pick overall sa SMB kapalit nina Rashawn McCarthy, Ronald Tubid, Jay-R Reyes at isang 2019 first-round pick.

Si Christian Standhardinger ang naging first pick sa 2017 draft. (Lito Oredo)