Eala binatikos agad

Hindi pa man nag-iinit sa pagkakaupo bilang bagong Philippine Sports Commission (PSC) chairman si Jose Emmanuel ‘Noli’ Eala agad nang naglutangan ang mga puna gamit ang social media sa pagkuwestiyon sa paglalagay sa kanya puwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

Isa na rito ang post sa Facebook account ni Vic Villanueva na nagpahayag Linggo na “Leadership without Morality… Appointing a person disbarred by SC (Supreme Court). Got this from my former student now studying at UP College of Law. Puzzled as I am.”

“Ruling ng SC: Respondent, Atty. Jose Emmanuel M. Eala, is DISBARRED for grossly immoral conduct, violation of his oath of office, and violation of Canon 1, Rule 1.01 and Canon 7, Rule 7.03 of the Code of Professional Responsibility,” post pa niya.

Pinilit ng Abante Sports makuha ang panig ni Eala sa pamamagitan ng mga text message sa parehas na araw, pero walang naging tugon makalipas siyang italaga nitong Agosto 30 ng Malacañang Palace.

Samantala’y inirekomenda ni Eala ang anim na katao noong Biyernes upang mapunuan ang huling tatlong natitirang silya bilang commissioner na siyang makakasama sa pagpapatakbo sa ahensiya ng gobyerno habang kulang pa ng tatlong kasama ang PSC Board. (Lito Oredo)