Eala balik na sa Pilipinas

MATAPOS ang kanyang makulay na taon, nakauwi na sa bansa nitong Lunes si tennis sensation Alex Eala na scholar ng Rafael Nadal Academy sa Spain.

Ito ang kinumpirma ng kanyang ama na si Mike Eala sa Abante/Tonite Sports via text message, “yes she is in the Philippines already”.

Pasiklab ngayong 2020 ang 15-year-old netter nang magkampeon ito sa prestihiyosong Australian Open Juniors doubles event kasama si Indonesian Priska Nugroho.

Dagdag pa rito, pakitang gilas rin si Eala sa ginanap na 2020 French Open Juniors nang makasampa ito sa semifinals ng nasabing Grand Slam tournament.

Ayon pa sa ama nito, mananatili sa bansa hanggang Enero 5 sa susunod na taon si Eala at inaasahang papalo sa isang women’s pro $15k tournament sa Mallorca, Spain, katapusan ng nasabing buwan. (JAToralba)