Eala asam suporta sa World Cup hosting

HUMILING ang bagong hirang na Philippine Sports Commission (PSC) chairman na si Noli Eala ng buong suporta sa pagho-host ng bansa sa 2023 FIBA World Cup.

“I encourage everyone, not just the basketball-loving Filipinos, to support the country’s hosting of the World Cup, which gives so much pride for the Philippines being one of the hosts, and stay behind our very own Gilas Pilipinas team,” sabi ni Eala.

Nagsilbi ang dating PBA commissioner, executive director rin ng Samahang Basketbol ng Pilipinas ilang taon na ang nakalilipas, bilang project director ng orihinal na Smart Gilas Pilipinas noong 2008.

Ang koponan ng Smart Gilas na iyon ay ang pasimula ng programa ng Gilas na hinahawakan ngayon ni Chot Reyes.

Nitong Miyerkoles, nag-courtesy call ang mga opisyal mula sa SBP sa bagong chairman ng sports agency ng gobyerno.

Kasama ni Eala sa pagtanggap sa mga delegado mula sa SBP si PSC commissioner at Philippine Sports Hall of Famer Bong Coo.

Nanguna sa courtesy visit ng SBP team sina executive director Sonny Barrios, na nagsisilbi ring event director para sa FIBA World Cup 2023, Erika Dy na deputy event director, Dickie Bachmann na division chief for operations, local organizing committee, Jude Turcuato, na kumakatawan sa Smart Communications, na nagsisilbing global partner ng event, si Atty. Aga Francisco na SBP legal consultant at chairman ng FIBA legal commission at John Lucas, head of operations, joint management committee ng Philippines FBWC 2023. (Lito Oredo)