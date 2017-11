UAAP | Eagles all-eyes kay Mbala

“Mbala, that’s the first name.”

Ito ang nasambit ni Ateneo assistant coach Sandy Arespacochaga kung sino ang paghahandaan ng Blue Eagles­ sa best-of-three Finals ng UAAP men’s basketball na sisiklab sa Sabado sa Mall of Asia Arena.

Malaking tinik sa Blue Eagles ang Came­roonian powerhouse ng La Salle na si Benoit Mbala, nagtala ng 27 points sa hu­ling laro ng Green Archers­ nang sipain ang Adamson sa semis.

Kahit nasagad ang twice-to-beat edge bilang No. 1 team pagkatapos ng eliminations, nilaglag ng Eagles ang FEU 88-84 sa Final Four at balik ang karibalan ng Ateneo at La Salle sa Finals.

“La Salle’s not a one-man team,” giit ng chief assitant ni Tab Baldwin. “It’s an Ateneo and La Salle game, we’ll treat it as a normal game.

“We don’t have an illusion that it’s gonna be an easy game for us.

“We’re gonna prepare well for the next game. We have a chance to write our own history,” dagdag ni Arespacochaga.