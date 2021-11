E-sumbong ang e-sabong

Mukhang dumadami ang mga hindi kaiga-igayang kuwento mga tropapips tungkol sa mga taong nalululong sa ubos-pera, ubos-ipon, at ubos-luha na e-sabong.

Aba’y kahit ang mga kaanak ng mga overseas Filipino workers sa napakalalayong bansa na Spain at Poland eh naghihinanakit na sa masamang epekto sa kanila sa naturang uri ng sugal.

Sa isang Talk To The People kasi ni President Mayor Digong Duterte kamakailan, ipinarating ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na galing sa nabanggit na mga bansa, ang pakiusap ng mga OFW na limitahan ang operasyon ng e-sabong na ginagawa sa bansa.

Ang dahilan, marami na raw mga Pinoy doon ang nahuhumaling sa e-sabong at tumataya kahit pa napakalayo nila sa Pilipinas. Ang nangyayari pala, kahit ang nasa abroad ay nakakataya sa naturang sugal.

Kung tutuusin mga tropapips, hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng isyu sa e-sabong tungkol sa OFW na nalululong din sa naturang sugal kahit pa nasa ibang bansa sila.

Ang problema kasi sa e-sabong, tulad ng ibang uri ng sugal, hindi ka titigil hangga’t may naitataya ka. Ang iba, kahit wala nang pagtaya, mangungutang, magsasangla o gagawa ng ilegal para magkapera na itataya sa pag-asang mababawi ang mga natalo.

Hindi ba’t may naibalita na noon na may pulis na nauwi na sa panghoholdap dahil nalulong umano sa e-sabong? Ilang kuwento na rin ang nadinig natin na may pamilyang nasira dahil sa sugal na ito na napakadaling makataya.

Ang nangyayari kasi — hindi mo rin malaman kung sinasadya o nagkakataon lang– kapag baguhan sa pagtaya eh panay ang panalo. Kaya mahihikayat ka uling tumaya dahil sa akala mong mauulit ang ika nga’y “beginner’s luck”

Pero sa katatalpak mo, hindi mo na namamalayan na nalululong ka na sa sugal.

Hindi rin lang naman sa e-sabong nangyayari ‘yan mga tropapips. Marami na rin tayong kuwentong ganyan na sa casino naman naadik.

Ang tanong ngayon, ano ang gagawin ng gobyerno sa problemang pagkalulong ng mga Pinoy (pati mga OFW) sa sugal, tulad ngayon sa e-sabong? O ikakatwiran na lang na “nasa tao ‘yan,” at “saya ang malaking kita ng gobyerno.”

May mga katwiran din ang ilang mambabatas at opisyal na kahit gawin mo yang ilegal eh magpapatuloy. Kaya ang mabuti pa, gawin na lang legal para pagkakitaan din ng buwis kaya ng “STL” na tulad ng jueteng.

Ayon sa PAGCOR na siyang nagbibigay ng lisensiya sa mga korporasyon na magsagawa ng e-sabong, bawal daw na makalabas ng Pilipinas ang tayaan. In short, dapat dito lang sa Pilipinas ang kanilang operasyon.

Kaya dapat daw i-report daw sa kanila ang mga impormasyon ng mga nagpapataya sa abroad para mapanagot kung sino man ang mga iyon kung nandito sila sa bansa. Pero sa halip na umasa siguro na umaasa sa e-sumbong, dapat sigurong palakasin ng PAGCOR ang tech department nila para mabisto ang mga nagpapataya sa abroad.

Kung hindi man, sa laki ng kinikita ng PAGCOR sa mga iba’t ibang uri ng sugal na puro online na, mas maganda sigurong magbigay sila ng malaking “reward” sa mga magsusumbong sa kanila.

Dapat din sigurong isama ng OWWA at POEA sa mga ibinibigay nilang seminar sa mga umaalis na OFWs ang paalala tungkol sa mga sugal at alamin nila kung gaano na kalawak ang problema ng mga OFW na nalulong sa e-sabong. Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”