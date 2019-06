E-scooter angayang iparehistro – LTO

Gipahimangnuan ni Land Transportation Office (LTO) Asec. Ed Galvante ang mga tag-iya sa electric scooter o e-scooter nga angayang nakarehistro kini sa ilang buhatan sa dili pa kini padaganon sa kadalanan.

“If they are being operated on public roads, they should be registered and the operator should possess driver’s license… They are classified as motor vehicles if they run on power other than human power,” matud ni Galvante.

Alang niya giisip nga motor vehicle ang e-scooter nga anaa sa susamang kategorya sa electronic bike o e-bikes.

Andam hinuon ang mga local government unit nga ipatuman sa ilang mga hurisdiksiyon ang mga regulasyon sa LTO sa paggamit sa e-scooters.

Ayon kay Jimmy Isidro, Public Information Officer ng Mandaluyong LGU, dapat talagang irehistro ito sa LTO bago gamitin sa public roads dahil maaaring makaaksidente o maaksidente ang gagamit nito.

Gitataw usab ni Dexter Cardenas, sa Quezon City Dept of Public Order and Safety, basta adunay lisensya ug musunod sa mga lagda sa trapiko, dili kini nila sitahon nga napamatud-an nga gigamit “for hire” ang e-scooter, mahimong dakpon sa LGU. (jess campos)