E-sabong tigil bago ako bumaba – Duterte

Handa si Pangulong Rodrigo Duterte na mawalan ng P640 milyong buwanang kita ang gobyerno kapag pinatigil ang e-sabong operation sa bansa dahil sa mga problemang hatid nito sa buhay ng mga Pilipino.

Inihayag ito ng Pangulo sa kanyang pagdalo sa isang aktibidad sa Parañaque City kung saan binigyang-katuwirann niya ang operasyon ng e-sabong sa kabila ng mga ulat na maraming Pinoy na ang nalululong sa naturang sugal.

Sabi ng Pangulo, naubos ang pondo ng gobyerno dahil sa pagtugon sa COVID-19 pandemic kung saan pati ang kanyang contingency at intelligence fund ay nasaid kaya pinayagan niya na magpatuloy ang e-sabong operation.

Hindi aniya alam ng gobyerno ang pagkukunan ng dagdag na perang panggastos para sa mga pangunahing serbisyo kung walang e-sabong.

“Iyong pandemic naubos ang contingency pati `yong intelligence fund. Kailangan ko ng pera for those expenses na wala sa budget, so you need money from the outside sources,” wika ng Pangulo.

Subalit may mga natatanggap na impormasyon si Pangulong Duterte tungkol sa mga nalulong na sa e-sabong sukdulang humantong sa pagsasangla ng mga ari-arian para lamang may pangpusta.

Kapag napatunayan aniya ang mga ito, ipatitigil niya ang e-sabong bago siya umalis sa puwesto.

“Itong mga nagpupusta nagsasanla na para magpusta. Now if it is true, then hihintuin ko `yan. Masigurado ninyo before I go, I will stop it kungtotoo. But I have to sacrifice the billions that would have earned kung nandiyan `yan,” dagdag ng Pangulo. (Aileen Taliping/Prince Golez)