E-sabong babu na!

Tapos na ang maliligayang araw ng mga Pilipinong lulong sa talpak o e-sabong matapos aprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang rekomendasyon ni Department of Interior and Local Government (DILG) Secretary Eduardo Año na ipatigil na ang operasyon nito.

Bunsod na rin ito ng nakarating na impormasyon sa pangulo na maraming Pilipino at magpapamilya na lulong sa e-sabong at nagsasangla ng mga ari-arian para lamang makapagsabong online.

Sa Talk to the People, sinabi ng pangulo na na-validate ni Año ang mga report na nakarating sa kanyang tanggapan kaya ititigil na ang operasyon ng e-sabong simula kahapon ng gabi o ngayong araw, Miyerkoles.

“The recommendation of Secretary Año is to do away with e-sabong. He cited the validation report coming from all sources. It’s his recommendation and I agree with it, and it is good so e-sabong will end by tonight o bukas. Lalabas ito bukas,” anang pangulo.

Sinabi ng Presidente na si Secretary na ang mag-aanunsiyo sa tigil-operasyon ng sabong, kasabay ng gagawing anunsiyo sa susunod na bagong hepe ng Philippine National Police (PNP).

“‘Yong e-sabong umpisahan ninyo ngayon but I will leave it to Secretary Año kung kailan niya … at least by tomorrow night or tomorrow in the afternoon immediately. Siya ‘yong gumawa ng survey, he give me the recommendatiton and siya ang mag-announce sa PNP,” dagdag ng pangulo.

Nauna rito, inatasan ni Pangulong Duterte si Año na magsagawa ng survey para i-validate ang mga nakarating na impormasyon sa kanya hinggil sa talamak na pagkalulong ng mga Pilipino sa e-sabong.

Bagama’t malaki aniya ang inaakyat na kita sa buwis ng e-sabong, ipapatigil niya ang operasyon nito kapag napatunayang buhay ng mga Pilipino ang nasisira dahil sa pagkalulong sa nabanggit na bisyo. (Aileen Taliping)