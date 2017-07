E-powers sa traffic pinaubaya sa Kongreso

Ipinauubaya na ni Department of Transportation (DOTr) Secretary Arthur Tugade sa mga mambabatas ang usapin ng pagkakaloob ng emergency powers kay Pa­ngulong Rodrigo Duterte para malutas ang problema ng hebigat na trapiko sa Metro Manila.

Ayon kay Tugade, hindi naman niya pinanggigilan na makalusot ang panukalang emergency powers para sa traffic.

“Ganito ho ‘yun. ‘Yung sa emergency power sa a­ming kaalaman, nagawa na ho ng Department of Transportation ang ina­akala nilang dapat gawin upang ang panukalang emergency power ay pumasa. Para ho makapasa ang isang panukala, kaila­ngan ho magdaan sa Kongreso at sa Senado at pi­pirmahan ng Pa­ngulo. Iiwanan na ho namin sa kanila `yung aspeto na `yan. Naniniwala po ako at aking ipinagdadasal na ‘yung panukala na ina­akala naming kailangan namin ay isang panukala rin na makaisa ‘yung ating mga mambabatas,” paliwanag ni Tugade sa press briefing sa Malacañang kahapon.

Kung mapagbibigyan aniya ng Kongreso ang emergency powers sa traffic ay malaking tulong ito. Pero kung hindi aniya ipagkakaloob ito ay hindi naman nangangahulugan na tutunganga at wala nang gagawin ang DOTr.

Tiniyak ni Tugade na kung ayaw ibigay ng Kongreso ang naturang kapangyarihan ay gagawin na lamang nila ang lahat ng pamamaraan para sa kapakanan ng publiko.