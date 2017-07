E-Power sa traffic crisis sasalang na sa plenaryo ng Kamara

Iaakyat na sa plenaryo ng Mababang Kapulungan ng Kongreso ang ipagkakaloob na Emergency Power kay Pangulong Rodrigo Duterte para resolbahin ang krisis sa trapiko sa Metro Manila, Metro Cebu at Davao City.

Ito ang kinumpirma ni House committee on transportation chairman Rep. Cesar Sarmiento sa pagdinig ng komite na dinaluhan ni Department of Transportation (DOTr) Secretary Arthur Tugade.

“This bill is up for plenary deliberation. We request your support for this. We need strength in numbers to implement this law and solve the traffic crisis that has pestered our lives and our economy,” ani Sarmiento sa kanyang state of the committee report

Pero imbes na emergency power, sinabi ni Sarmiento na tatawagin ang panukala bilang “Traffic Crisis Act of 2016 Maki-isa, Makisama, Magka-isa”.

Sa ilalim ng nasabing panukala, ang kalihim ng DOTr ang de-officio traffic chief na mangangasiwa sa trapiko, transportasyon at may kontrol sa lahat ng kalsada sa metropolitan areas.

Inilarawan naman ni Tugade na ang problema sa trapiko sa Metro Manila bilang “continuing and growing situation”, kaya malaking tulong umano ang nasabing panukala para solusyonan ang problemang ito.

3-Digit number coding scheme

Samantala sinabi ni House minority leader Danilo Suarez na isa mga ipapasok nitong amendment sa nasabing panukala ay gawing 3-digit ang number coding scheme sa Metro Manila.

“Dapat tayong magsakripisyo kung gusto nating lumuwag ang kalsada,” ani Suarez sa press briefing.

Sa ilalim ng panukala ni Suarez, ang mga sasakyang nagtatapos ang plaka sa 1,2, 3 ay hindi puwedeng bumiyahe sa araw ng Lunes; 4,5,6 sa Martes; 7,8,9 sa Miyerkules; 0,1,2 sa Huwebes; at 3,4, 5 sa Biyernes.