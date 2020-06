E- power ni Duterte, Bayanihan Act paso na

Nagtapos na nitong June 25 ang emergency powers na ibinigay ng Kongreso kay Pangulong Rodrigo Duterte kasabay nang pagtatapos ng bisa ng Bayanihan to Heal as One Act.

Ang nabanggit na batas ay ipinasa ng Kongreso para tugunan ang mga aksiyong dapat gawin ng gobyerno laban sa COVID 19 pandemic.

Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na kasabay ng pagtatapos ng bisa ng Bayanihan Act ay hindi na magagawa ng gobyerno na bumili ng mga medikal na kagamitan para panlaban sa COVID-19.

Pero sa ngayon ani Roque ay sapat ang supply ng Personal Protective Equipment (PPE) na nabili ng gobyerno, pati na ang testing kits at ventilators na nakatakdang i-deliver sa bansa para magamit sa paglaban sa COVID-19.

Sakaling may pangangailangan aniya ng dagdag na emergency power sa Pangulo ay maaaring humiling ng special session ng Kongreso.

“For now we have everything that we need. Of course we would need to have emergency powers again because it takes forever to comply with the procurement act. But I’m confident that the time will come that the Executive and both Houses of Congress can agree on something and we can then ask Congress to hold special session,” ani Roque.

Mayroon aniyang pending bill sa Kongreso para maipagpatuloy ang pagharap sa problema sa COVID-19 subalit isasama ang isang stimulus package na agad tinutulan ni Finance Secretary Carlos Dominguez.

Sinabi ng kalihim na nagpapatuloy ang negosasyon at umaasa ang Malacañang na magkakaroon ng positibong desisyon sa panig ng Ehekutibo at Kongreso. (Aileen Taliping)