Dyowang si Bugoy kinalbo: Volleybelle Laure minura, tinawag na bobo, abusada

NAKATIKIM ng mura at kinuyog ng mga netizen si volleyball stalwart EJ Laure nang gupitan nito ang teen actor-dancer nitong dyowang si Bugoy Cariño.

Pinatakti sa social media ang volleybelle nang `lambingin’ nito si Bugoy at hinirit na gupitan habang pilit namang pumapalag sa video ang dating bida sa Star Circle Kid Quest.

“Ang guwapo mo kaya kapag kalbo ka!” sey ni EJ kung saan ikinumparang hawig ni Derek Ramsey ang kanyang partner.

Bagaman nagkukulitan lang, nasunod pa rin ang trip ng 24-anyos na atleta at matagumpay na naahitan ang 19-anyos na dyowang si Bugoy.

Naka-post sa ‘Bugoy Cariño Gaming’ ang litanyang “KINALBO KO SI BUGOY HABANG NAKA LIVE! (UMIYAK!!)

Dahil sa nasabing FB video ay pinutakti ng negatibong komento at minura si EJ.

“Ptngnang ej kasi yan v0v0 di alam ung salitang consent,” galit na sambit ng isang FB user.

“The gf is clearly abusive and manipulative,” at “mas matanda ka sa kanya pero bakit parang mas isip bata ka te?” matapang na bash naman ng ilan habang may nagpatutsadang “mother and son bonding.”

Nanggalaiti man ang ilan ay may positive namang comment ang isang netizen, “kahit anong buhok mo gwapo ka parin bagay din sayo kahit kalbo.” (Aivan Episcope)