Dyowang Kano ni Katrina biglaan pagkamatay

Fresh pa sa memory namin ang masaya at biglaang pagsali ng Mister ni Katrina Velarde, ang American musician na si Mike Shapiro sa kanyang online mediacon for her latest album.

Noong July lang ito ngayong taon, habang noong May lang din ng taong ito sa Tagaytay sila ikinasal. Pero noong November 16 ng gabi, ang daming nagulat sa statement na inilabas ng VIVA Entertainment.

Pumanaw na ang kanyang Mister, 57 years old, pero sa statement, walang binigay na dahilan o sanhi ng naging kamatayan nito.

Ayon sa statement, nakikiusap si Katrina ng dasal at privacy sa pagkakataong ito.

“It is with deep regret that I wish to announce the passing of my husband, musician and educator Mike Shapiro last November 14 in Quezon City, at the age of 57.

“Mike was a drummer, percussionist and music producer who recorded and toured extensively with Sergio Mendes and other music stars like Natalie Cole, Al Jarreau, Flora Purim, will.i.am and others.

“He was also a close associate of Herb Alpert with whom he worked for many years until the time of his death. He taught at the LA Academy of Music where he was also Vice President, Director of Education and Dean of Students. He was also a professor at the Herb Alpert School of Music.

“Prayers for the repose of his soul are most appreciated and I would like to request for privacy during this difficult time. Thank you.”

May ispekulasyon na nakarating sa amin, pero siyempre, si Katrina lang ang makakapagsabi ng totoong nangyari at sa ngayon, tama lang na respetuhin ang kahilingan nito ng privacy.

Larawan silang dalawa ng dalawang taong masayang nagmamahalan kaya isa kami sa nalungkot para sa kanilang dalawa.

Lotlot inutusang ayusin JanVer relasyon

Ang actress na si Lotlot de Leon ba ang pinaka-affected at nalungkot sa paghihiwalay ng anak na si Janine Gutierrez at Rayver Cruz?

Sa mga hindi nakakaalam, mas unang naging close si Rayver kay Lotlot kaya naging close at nauwi sa romantic relationship sina Janine at Rayver.

Kaya namin naitanong, tila ipinagpapalagay kasi ng mga netizen na ang magkasunod na Instagram post ni Lotlot kunsaan, tila malungkot at may pinagdadaanan ito ay ang tungkol sa break-up ng dalawa.

Sa post niyang, “Each new day is a blessing. Let go of all worries and be grateful for all the positive in your life.”

At sinundan niya ng mga hashtags na “everything is going to be alright” at “everything in God’s perfect time.”

Pinost din niya ang natanggap na recognition sa kanyang arts through her ‘1St Sem’ movie noong 2017 pa.

Sabi ni Lot, “God knows what we need in this time. Magaling magbalanse ang Panginoon. He brought me this inspiration just when I needed it the most.”

Sa mga comment ng ilang netizen sa actress, sana raw ay maging tulay ito para magkabalikan pa ang dalawa.

“Maging tulay kayo sa pagsubok sa kanila. I trust you po Ma’am.”

“Alam po namin na magiging maganda ang buhay ni Janine kay Rayver. Kausapin at payuhan nyo po sila.”

“Ms. Lot, sana po maayos niyo pa ang JanVer.”

Pasok sa Voltes V: Dennis hindi lilipat sa ABS-CBN

Kung walang aberya at natuloy ang nakarating sa aming balita, posibleng kahapon ang unang araw ng walong araw na Hotel quarantine ni Dennis Trillo.

Pagkatapos ng hotel quarantine nito at kung magne-negative naman sa PCR swab test, diretso na siya sa lock-in taping niya para sa Voltes V ng GMA-7.

Yes, kasama si Dennis sa isa sa much-anticipated action/fantasy series na ito ng kilalang Voltes V. Kaya after ng Legal Wives, may follow-up na agad sa actor ang Kapuso network.

Pero limang araw o isang Linggo lang daw ang lock-in taping ni Dennis, ang kasunod na lock-in niya ang mas matagal.

So siguro, kaya rin nagpakasal na nga sa civil sina Dennis at Jennylyn Mercado dahil ilang araw lang after the wedding, magkakahiwalay na sila at trabaho muna ang actor.

So, mali ang chika na lilipat na si Dennis sa ABS-CBN, ha!