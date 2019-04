Dyowa ni Vice wanted ng mga Pinoy sa US

Ngayon ang alis ni Vice Ganda pa-Los Angeles, California para sa first leg ng kanyang “Ang Fantastic Concert ng Vaklang Twoooh!” Naaliw ako sa tsika ng isang kaibigan ko na taga-L.A. dahil aabangan daw nila ang pagdating doon ng “It’s Showtime” host.

Mag-i-spy raw sila kung isasama roon ni Vice ang kanyang special someone. Hmph! Sandali lang doon si Vice at aalis kaagad dahil babalik nga ng bansa para ma­kaboto sa May 13 midterm elections, kaya I doubt kung maisisingit pa ng comedian/TV host ang kanyang love life roon.

Saka sa rami ng mga Pinoy sa California, I doubt kung isasama nga roon ni Vice ang kanyang boyfriend, ‘noh?! Baka sa second leg pa ng kanyang concert tour, puwede! Hehehe!

Samantala, may ilang friends ako na naghahanap ng tickets para sa concert sa Pechanga Resort Casino on May 5, pero wala na raw silang nabili.

Kahapon, tinanong ko si Anna Puno ng StarMedia Entertainment, Inc. na siyang producer ng May 3 and 5 shows ni Vice, pero wala na rin daw siyang maibibigay.

Sa seat map na ipinakita sa akin ni Anna, iilan na lang ang natitira at tig-iisa na lang at wala na ‘yung magkakatabi, kaya kung may kasama kang manonood, hiwa-hiwalay na ang upuan niyo!

Gary V grabe ang energy

Pauwi na rin ng bansa si Gary Valenciano mula Amerika rin kung saan nagkaroon din siya ng concert series na puro successful! Malamang, bukas ng umaga na ang dating nila ng bansa dahil Tuesday night ang alis nila ng L.A. (behind ang California ng 15 hours sa atin).

Grabe raw ang energy ni Gary, kaya for sure, nasa “ASAP Natin ‘To” na kaagad siya on Sunday at may live at taping sila ng ilang segments dahil sa Monday nga ay aalis naman ang mag-asawang Ogie at Regine (Velasquez) Alcasid pa-Canada.

Sabi sa akin ni Anna, sobrang thankful sila dahil sobrang healthy na naman ni Gary, huh!

Sam Pinto ayaw pabuntis

kay Anthony Semerad

Sa mga picture ng mag-sweetheart na sina Sam Pinto at Anthony Semerad ay kitang-kita ang kanilang kaseksihan. May mga nagtatanong nga kung wala pa raw bang balak na mag-anak ang dalawa dahil si Gwen Zamora nga na girlfriend ng twin brother ni Anthony, si David Semerad, ay six months preggy na!

Pero mukhang hindi pa naman ba­lak ni Sam na magbuntis na rin dahil ang alam ko, may mga project pa siyang gagawin. Actually, sina Sam at Anthony ay mukhang enjoy sa pagbibilad ng kanilang mga katawan na sobrang kahanga-hanga naman dahil sa ganda.

Mahilig ding kumain ang mag-sweetheart, pero masipag din silang mag-workout kaya naman palaging “summer-ready” sila!

‘Cooltura’ sa FB

May paki si Ms. Kat de Castro. Kung hindi raw kayo nakapanood kagabi ng new episode ng “Cooltura” (every Tuesday, 7:30PM ito), puwede niyong ma-watch ang replay on Saturday, 9:00PM.

Puwede rin ninyong hanapin sa Facebook ang IBCTV13 page nila kung saan naka-upload ang new episode ng “Cooltura” with Kevin Lapeña as host.