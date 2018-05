Dyowa ni KC Montero ‘most hated’ sa Malaysia

Umabot sa Final 2 contestants ng reality design show na The Apartment: Passion For Design in Malaysia ang fiancée ni KC Montero na si Stephanie Dods.

Isang fashion buyer at designer si Stephanie sa Australia, pero ipinanganak ito sa New Zealand kunsaan nanalo ito bilang Miss New Zealand at lumaban sa 2007 Miss World.

Ayon sa Fil-Kiwi, nag-transition siya mula sa pagiging beauty queen to an interior designer. Well-traveled si Stephanie kaya lahat ng makita niyang kultura ng iba’t ibang bansa ay nilalagay niya sa kanyang projects.

Isa si Stephanie sa most hated contestants ng The Apartment. Kahit saan siya isamang grupo ay may nasasabing hindi maganda sa pag-uugali ng former beauty queen.

Pero katuwiran ni Stephanie, nangingibabaw daw kasi ang passion niya for interior design at gusto niya na maging perfect ang lahat, mula sa kulay ng pader hanggang sa pagpili ng mga furniture.

Kaya hindi raw maiwasan na mag-clash sila ng kanyang mga kasama sa team dahil sa nakasanayan na style na magtrabaho ni Stephanie.

Bukod kay Stephanie, dalawang Pinoy din ang umabot sa Top Four na sina Eugene del Rosario at Jesy Cruz.

Ang makakalaban ni Stephanie sa finals ng The Apartment ay ang make-up artist na si Rachel Lee from Malaysia. Isa rin itong fashion designer, interior decorator and events planner.

Si Rachel nga ang matinding kalaban ni Stephanie dahil sa husay din nito sa pagpili ng concept at kung paano bubuuin nang maayos ang isang room challenge nila.