Dyowa ni Geoff muntik mabaliw

Inamin ni Maya na kilala rin bilang si Angeli Mae Flores na dumaan siya sa post-partum anxiety stage nang ipina­nganak niya ang panganay nila ni Geoff Eigenmann na si Arabella Simonein.

Ten months old na si Arabella­ at ngayon ay mukhang normal na ang pakiramdam ni Maya.

Para sa isang bagong panganak, hindi madaling kondisyo­n ang post-partum dahil ang iba rito ay nauuwi sa pagi­ging baliw at nagsu-sui­cide kapag hindi na-manage nang maayos.

Ipinagma­malaki nga ni Maya na dahil sa malakas na support system ng kanyang partner na si Geoff kasama na ang kanyang pamilya ay nalampasan na niya ito.

Hindi nga naging madali para sa kanya ang kanyang pinagdaanan dahil noon daw ay walang tigil ang kanyang kakaiiyak kapag nag-iisa at talagang sobrang lungkot ang kanyang nararamdaman.

Sabi pa niya, kailangan niyang ipaalam ito sa publiko dahil alam niyang mara­ming mom out there ang nakakaranas o maaaring makaranas ng kanyang pinagdaanan, at gusto niyang maging inspirasyon kung paano ito kukomprontahin before it’s too late.

Maraming pumuri sa kanya pati na kay Geoff dahil hindi nito pinabayaan ang ina ng kanyang anak at talagang gumabay nang husto hanggang malampasan niya ito.

Bongga!