Dyowa ni Anne muntik mabagksakan ng bakal sa mukha

Kung hindi lang malakas ang mga braso ng asawa ni Anne Curtis na si Erwan Heussaff, baka natulad siya kay Lance Raymundo, na nabagsakan ng bakal sa mukha.

Si Erwan mismo ang nagsabing maaring naaksidente siya at nabagsakan ng bakal sa ginawa niyang pagbubuhat nang walang umalalay sa kanya.

“There are many reasons that you shouldn’t lift alone to failure. Potential castration by barbell, is one of them. If you don’t want to hurt yourself while working out, check out @rebelwithus,” sabi ni Erwan.

Mapapanood sa video na nakahiga sa bench si Erwan at itinataas ang barbell na may mabibigat na mga plate sa magkabilang dulo.

Nakakadalawa pa lang si Erwan sa pagbubuhat ay nanginig na ang braso niya at hindi na nakayang itaas ang pangatlo.

Nahirapan itong bumangon kasama ang barbell na nailagay niya sa kanyang tiyan. Kung nagkataong bumigay ang mga braso niya, malamang nadisgrasya na siya.

Ganito ang nangyari kay Lance Raymundo na nabagsakan sa mukha ng bakal.

Anak ni Lotlot ayaw sa ‘tigang’

Hindi kayang pag-usapan ni Janine Gutierrez ang salitang ‘tigang na tigang’ sa ginanap na mediacon para sa pelikulang “Dito at Doon” na prodyus ng TBA Studios.

Biglang nagkaroon ng allergic reaction si Janine word na ‘tigang’ na ginamit naman sa mga eksena sa ‘Dito at Doon’.

Actually, sa ilang mga eksena nina Yesh Burce at Victor Anastacio, na gumanap na magdyowa sa movie, madalas nilang sabihin ang linyang ‘tigang na tigang’.

Sa movie kasi ay hanggang chat lang sila dahil sa lockdown.

Sa tanong ko kung kilig ba o offensive kina Janine at Yesh ang salitang ‘tigang na tigang’ hindi ito nagawang sagutin ni Janine.

“Naku, alam ko na naman ang headline niyo!” sabi ni Janine.

“Baka mag-react ang lola ko kapag nabasa! Hahaha!” sey niya na ang tinutukoy ay si Pilita Corrales.

Mas gustong gamitin ng anak ni Lotlot de Leon ang salitang ‘gutom na gutom’ na ina-apply niya sa pagnanais nyang magkaroon ng pagbabago sa bansa.

Mapapanood nga pala ang ‘Dito at Doon’ sa ktx.ph, Cinema’76 @ Home, iWantTFC, Upstream, Ticket2Me.

Belo magdu-donate ng bakuna

Kabilang si Vicki Belo sa mga private company na magbibigay ng donasyong COVID-19 vaccine sa gobyerno para sa karagdagang pagbakuna sa mga kapus-palad.

Ito ang naging headline sa kanyang Instagram post: ‘Belo Group to Provide FREE COVID Vaccines to Employees, Sets Aside Equal Amount for Donation.’

“Do not withhold good from those to whom it is due. When it is in your power to act ‘Proverbs 3:27. Remembering this verse from the bible which teaches us to help, especially in this fight with covid-19,” sabi pa ni Belo.

Sa bagong statement ni President Duterter na pinapayagan na ng gobyerno ang mga private company na direktang umorder sa mga covax company.

Erika Rae ‘dinemonyo’ mga banal

Muling pinagliyab ng panganay na anak ni Ina Raymundo na si Erika Rae ang social media sa bagong sexy posting niya. Isang mapang-akit na larawan ang ibinalandra ni Erika sa Instagram na naglalantad ng malusog niyang dibdib, at makatas na alindog, suot ang blue bathing suit.

Nakaupo lang at bahagyang nakaliyad ang dalaga sa larawan, pero dahil nga lumuluwa ang dibdib nito sa nakabukas na bathing suit, napansinin ng mga follower niya ang nakapanggigigil na alindog niya.

Sa panahong ito ng Kuwaresma, isang tukso si Erika sa mga nagnanais na maging banal. Para nga siyang isang masarap na putahe sa mga lalake.

Para sa mga konserbatibo o relihiyosa, iskandalo ito sa kanilang paningin.