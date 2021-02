Dyowa ng TV host nanghina sa titig ni Piolo

Kung gusto mong mawasak ang Valentine’s day mo, imbitahan mo si Piolo Pascual.

Lagi nga, kapag umeeksena talaga si Piolo, nasisira, nababago ang senaryo.

Pabirong kuwento ng TV host na si Andrei Felix, ang bongga sana ng Valentine’s date nila ng dyowa niyang si Pauline Verzosa, pero dahil sa presence ni Piolo, nabago ang lahat.

“I was really looking forward to spending our third Valentine’s Day together my love, @paulineverzosa. Pero dumating si Papa P @piolo_pascual eh! #NagtitiganPaSaHarapKoEh,” pabirong chika nga ni Andrei.

#nagtitiganpasaharapkoeh hashtag on Instagram • Photos and Videos

1 Posts – See Instagram photos and videos from ‘nagtitiganpasaharapkoeh’ hashtag

Well, makikita nga ang mga photo na kung saan ay napapagitnaan si Piolo ng magdyowa, at ang babae ay super titig kay Piolo, at mukhang nanghihina sa titig ni Papa P. Pero siyempre, scripted, patawa lang ang eksena.

Pero, mababasa mo ang mga komento, na tila maraming babae, na may dyowa na, ang nai-excite na dumaan din sa kanila si Piolo, at makipagtitigan sa kanila, ha!

So, alam na this? Kung bet mong mabulabog ang date mo, ke V-day man `yan, birthday, o kahit anong okasyon, imbitahan mo si Piolo, at sure agad, maloloka ang partner mo, lalo na sa titig ni Piolo. (Dondon Sermino)