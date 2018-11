Dy umatras sa pagka-gobernandor sa Isabela

INIATRAS ni Representative Napoleo­n Dy ang kanyang kandidatura sa pagka-gobernandor ng Isabela noong Huwebes dahil mas mahalaga umano sa kanya ang kanilang pamilya kaysa politika.

“Our family is more important than politics, so I decided to withdraw my candidacy,” ayon kay Dy nang ihayag niya ang kanyang desisyon sa tanggapan ng Commission on Elections (Comelec) sa lalawigan kasama ang kanyang mga kapatid na sina incumbent Governor Faustino Dy III, da­ting Governor Faustino Dy, Jr., dating Cauayan City Mayor Caesar Dy, ang negosyanteng si Alexander Dy at mga kaanak at supporter.

Idiniin ni Dy na kailangan niyang isakripisyo ang kanyang ambisyon a­lang-alang sa pagkakasundo ng kanilang pamilya na nagkawatak-watak matapos niyang akusahan si Faustino III ng umano’y maling paggamit ng pera ng pamahalaang panlalawigan.

Dahil sa kanyang desisyon, naiwang mag-isa at walang runningmate ang kanyang ka-tandem na si Maria Gracia Cielo Padaca.

Si Padaca, na may polio at hindi nakalalakad, ay dalawang ulit na naging gobernador ng lalawigan at nagsilbi ring election commissioner.

Samantala, sinabi ni Dy na susuportahan na lang niya ang mga programa ng lalawigan pero mananatili pa rin umano siyang mapagbantay sa mga programa nito.

Dahil sa kanyang pag-atras, nawalan umano ng mabigat na kalaban sa posisyon ang kapwa niya mambabatas na si Rodolfo Albano III maliban sa ilang independent candidate.