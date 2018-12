Dwyane Wade tinalbos ika-1K career game

MAY natitira pa sa tangke ni Dwyane Wade, umiskor ng 25 sa kanyang 1,000th career game para bitbitin ang Miami Heat sa 121-98 panalo kontra dinayong Los Angeles Clippers Sabado ng gabi.

Tumikada si Wade ng 8 for 21 mula sa field at 5 for 10 sa 3-point range. Ilalaro ng veteran guard ang kanyang final regular-season game sa Los Angeles laban sa Lakers sa Lunes (Martes sa Manila).

Kumakapit ang Heat sa manipis na 91-90 edge pagkatapos ng three bago nag­liyab sa fourth para kumalas. Mula sa dulo ng third quarter hanggang sa final 3 minutes, nagkasa ang Miami ng 25-2 run para kontrolin ang laro.

May 20 points si Tobias Harris, nag-ambag ng 18 si Lou Williams sa Clippers na 7 for 29 lang sa 3-point range at 33 for 89 sa field.

Na-outscore ng Miami ang LA 30-8 sa final period.

Pang-15 active player si Wade na nakakumpleto ng 1,000 games.

“I don’t even know the significance of 1,000 games,” aniya. “I don’t know if it’s a big deal. I think it’s just ano­ther number.”

Wala pang lumalaro ng 1,000 regular-season games para sa Heat, pinakamarami ang 894 ni Wade. Nilista niya ang iba sa Chicago at Cleveland. Pang-apat siyang pla­yer na nakarating sa game no. 1,000 suot ang Heat jersey kasunod nina Rashard Lewis (2013), Shaquille O’Neal (2007) at Danny Schayes (1996).