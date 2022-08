Dwight sobra bilib sa Gilas

LALO pang ginanahan maglaro para sa Gilas Pilipinas si Dwight Ramos matapos ang mga laro kontra Lebanon at Saudi Arabia sa fourth window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers kamakailan.

“Honestly, I think this is one of our stronger lineup. It was exciting. I was excited to play these two games. Lots of work (to do) but with the limited practice, I think we did alright. We’ll keep building, keep improving for the World Cup,” sabi ni Ramos, na kabilang sa mga Pilipinong naglalaro sa Japan B.League.

Sinabi ni Ramos na ang kasalukuyang lineup ay nangangailangan lamang ng kaunting pagpapatibay upang maging handa sa labanan para sa prestihiyosong internasyonal na kompetisyon sa 2023 FIBA World Cup.

Katulong ang beterano sa NBA na si Jordan Clarkson at NBL campaigner na si Kai Sotto ay ipinamalas muli ng 23-anyos na kasalukuyang import ng Hokkaido na si Ramos ang husay sa paglalaro sa nakalipas na fourth window.

Ipinadama din ni Clarkson ang buong suporta sa pambansang koponan.

“Every time I step out of my house, I know Filipinos got my back and I got theirs as well. We appreciate everybody. We’re getting something started here. Support us, support our team, support our coaching staff, everybody,” sabi ni Clarkon matapos biguin ng Pilipinas ang Saudi Arabia ng 38 pintos noong Lunes, 84-46. (Lito Oredo)