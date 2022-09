Dwight mas sakalam kina Clarkson, Sotto

KAMUSTA mga ka-Abante? Nawa’y nag-enjoy kayo sa dalawang games ng Gilas Pilipinas!

Hindi na tayo nagulat nang magpasiklab si Jordan Clarkson sa kanyang FIBA debut, inaasahan natin sa kanya ‘yun dahil kilala siya bilang magaling na scorer off the bench para sa Utah Jazz.

Si Kai Sotto, pinatunayan niya rin na kaya niyang dumiskarte sa ilalim, maging sa opensa o depensa.

Pero para sa akin mga ka-Abante, mas napabilib ako sa laro ni Dwight Ramos.

Alam naman natin na si Ramos ang madalas nagiging go-to guy para sa Gilas, pero hindi ko akalain na magiging magaling siyang second option sa likod ni Clarkson.

Nagtala ng 18 points si Ramos sa kanilang pagkatalo sa Lebanon, ngunit mas humanga ako sa kanyang 10 rebounds at six steals dahil dito niya ipinamalas ang kanyang galing sa depensa at hustle.

Bagaman kumamada lang ng nine points at six rebounds ang Japan B.League standout laban sa Saudi Arabia, napatunayan niya na lahat ng ginagawa niya sa court ay puro winning plays.

‘Di hamak na international player talaga si Ramos at nararapat lang na isama siya sa paparating na 2023 FIBA World Cup kung saan isa ang Pilipinas sa magiging host.

Masasabi ko rin na mataas ang potensiyal g tambalang Clarkson-Ramos sa backcourt, sila ang susi para sa magandang kampanya ng Gilas sa World Cup.

Hanggang sa muli mga ka-Abante at mag-iingat kayo palagi!