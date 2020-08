Payak ang kahulugan ng salitang ‘duyan’ sa lagi ko nang inaasahang diksiyonaryo: ang UP Diksiyonaryong Filipino at ang Diksyunaryo-Tesauro Pilipino-Ingles ni Jose Villa Panganiban.

Ito ang kanilang mga kahulugan: ‘higaang isinasabit, karaniwang gawa sa tinilad na kawayan o yantok, nilalang lubid, at tinatalian sa magkabilang dulo upang maiugoy’. Ito naman ang isa: ‘upuang nakabitin sa pamamagitan ng lubid o kadena na iniuugoy’.

Sa Diksyunaryo-Tesauro naman, isinalin ang duyan bilang ‘swing’. Saan man sa dalawang diksiyonaryo, hindi ko makita ang katuturan ng katagang nasa ating pambansang awit na ‘duyan ka ng magiting…’.

Higaan? Upuang inuugoy sakay ang magigiting?

Duyan ang bansa natin ng magigiting. Sa ngayon, nariyan ang magigiting nating frontliners na humaharap sa panganib araw-araw na dulot ng salot.

Pero meron pang bokasyon ang idinuduyan ngayon: ang mga gurong idinuduyan sa kawalang katiyakang kakaharapin sa sitwasyon ng pagtuturo.

Uulitin ko: mga gurong idinuduyan sa kawalang katiyakang kakaharapin sa sitwasyon ng pagtuturo.

Nakasakay na ba kayo sa duyan? Naranasan na ba ninyong may magduyan sa inyo maliban noong kayo’y sanggol (na hindi na ninyo natatandaan siyempre)? Kapag idinuduyan, dalawa ang posibleng mangyari. Mag-enjoy kaya naman uulit-ulitin. O mahilo at masuka. Kaya ayaw nang umulit. May ikatlo pala. Pwede rin pala ang tiniis ang pagduduyan kahit hilong-hilo hanggang mag-enjoy na.

Sana ganito lang kadali ang haharapin ng mga magtuturo ngayong buwan. Parang pagduduyan lang.

Kung alin dito sa dalawa o tatlong uri ng idinuduyan ang mangyayari sa kakilala ninyong guro, wala pang makapagsasabi. Sa isang linggo pa kami magsisimulang magturo, Agosto 17. Pero ang karamihan gaya ng aking asawang guro sa high school dito sa lalawigan ay sa Agosto 24.

Hindi pa kami nakakabitan ng mas mabilis na internet kahit apilkasyon na kami. Aandap-andap ang kasalukuyan naminginternet. Hindi ko pa alam kung papalpak ang asynchronous o real-time classes ko sa internet platform. Handa na naman ako sa lahat ng uri ng pagpalpak.

Tip sa mga guro: huwag masyadong ma-stress. Hindi natin hawak ang mundo. Ni hindi nga natin hawak ang bilis/bagal ng internet kahit pa premium ang subscription payment o kung magpri-print ba nang walang problema ang topaking printer, mundo pa kaya?

Gawin ang makakaya. Ibuhos ang mayroon. Isabuhay ang mga natutuhan sa mga hindi ninyo tinulugang webinars. Kung kulang pa rin, huwag mangamba. Walang pupwedeng makakumpleto sa nalalapit na pasukan. Lahat, tiyak, ay may kakulangan.

Inihanda ko na rin ang aking sarili bilang magulang. Hindi ako magtutungayaw sa social media hinggil sa mga pagkukulangng guro ng aking mga anak kahit pa sabihin ng Kagawaran ng Edukasyong handang-handa na ang lahat.

Alam kong kung baga sa sakit, tapal-tapal lang muna ang magagawa ng mga guro hanggang may maaasahan nang maayos na sistema. Ngayong panahon, puro lang muna tayo trial and error. At okay lang iyan. Huwag umasang magiging maayos at swabe ang lahat. Basta manatili tayong ligtas sa ating bansang ‘duyan ng magigiting’ na guro.

Para sa inyong mungkahi at puna, maaari kayong magpadala ng mensahe sa akin sa jwedelosreyes@yahoo.com o sundanninyo ang aking Facebook account dito: https://www.facebook.com/joselito.d.delosreyes