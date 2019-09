Duwelong Pare, Cawaling sa St. Clare vs Hyperwash

Mga laro ngayon: (Paco Arena, Maynila)

1:30 p.m. – BRT Sumisip Basilan-St. Clare* vs Hyperwash

3:30 p.m. – TIP* vs Black Mamba

MULING sasalakay sina Malian slotman Mohammed Pare at Darwin Lunor upang rendahan ang BRT Sumisip Basilan-St. Clare sa semifinals kontra Hyperwash mamayang ala-1:30 ng hapon sa 9th PBA D-League Foundation Cup 2019 quarterfinals sa Paco Arena, Maynila.

Armado ng twice-to-beat advantage ang Saints tapos walisin ang anim na signatura sa eliminations kaya kumpiyansa laban sa rank-4th na Vipers na tumapos ng 3-3 2in-loss record sa Group B rin. Tampok sa ragasang iyon ng BRT ang pagpaligo sa Hyperwash nitong Agosto 1, 129-72.

Pero alerto ang si Stevenson Tiu, ayaw lumingon sa nakaraan.

“Pagdating sa quarters and semifinals, syempre it will be a different story,” Saints coach. “Lahat ng tambak namin, ‘di naman make-carry over, so we have to start from scratch again”.

Para naman sa Hyperwash, aasahang muli ni coach Joel Palapal sa 1-2-3 mga panagupa niyang sina JR Cawaling, Khazim Mirza at Jeric Fortuna nang bumalikat sa 70-64 paghakbang nila sa Italiano’s Homme sa do-or-die match nitong September 5 na naghabol sa kanila sa Last Eight.

“Knowing these kinds of players, kahit bad start kami, nakapag-cope up sila at nakapasok kami sa playoffs. Hopefully mas maging maayos pa ‘tong playoffs para sa amin”, lintanya wakas na daldal ni Palapal. (Aivan Denzel Episcope)