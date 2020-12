Duterte yayariin ‘pork’ ng kampon ni Velasco

Umaasa si Senador Panfilo Lacson na ibe-veto ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kuwestiyonableng mga appropriation sa 2021 budget kung saan pasok ang infrastructure project ng mga kongresista.

Ayon kay Lacson ang kabiguang i-veto ang mga nasabing item na kanyang unang nasilip ay maaaring mauwi sa malalang problema na kinasasangkutan ng hindi nagamit na pondo sa budget.

“I just hope pagdating sa Dec. 28 makikita na ma-veto ang ilang questionable na appropriations hindi lang sa DPWH (Department of Public Works and Highways) kundi pati sa ibang ahensya. But mostly DPWH kasi doon lumobo, umabot ng P694B ang pinasa ng Kongreso,” aniya sa panayam sa ‘Balitaan at Kumustahan’ sa Politiko Live ni Jon Ibanez.

Dagdag pa ng senador na sa DPWH pa lamang, ang average na hindi nagamit na inilaang pondo mula pa noong 2011 ay halos P83 bilyon dahil sa kawalan ng plano sa mga proyekto.

Nauna nang binunyag ni Lacson ang mga kahina-hinalang mga item sa pondo ng DPWH kabilang ang mga doble at patong-patong na alokasyon ng mga kongresista sa ilalim ng liderato ni House Speaker Lord Allan Velasco.

“Congress bicameral committee report: P83.87B of DPWH infra projects migrated to new areas while appropriations worth P55.52B disappeared. As if it wasn’t enough to satisfy their greed, they cut the budgets of other departments by P28.35B. Story of our lives,” pahaging ni Lacson kamakailan.